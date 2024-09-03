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В Псковском доме молодёжи прошли мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане

В Псковском доме молодёжи прошли мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане сегодня, 3 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

В Псковском доме молодёжи прошли мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане. Фото здесь и далее: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

Лекцию «Час памяти» провела Мария Лисенкова, участница проекта «Память Беслана» 2022 года, когда при поддержке правительства Северной Осетии и Союза реставраторов России специалисты реставрации занимались сохранением и музеефикацией здания школы № 1 в Беслане.

Реставраторы сохранили все следы от пуль, пожара и взрывов. По словам Марии Лисенковой, не каждый может зайти в спортивный зал, где находись заложники. Люди несут цветы и игрушки по сей день.

«Это место трагическое, в котором пролилась кровь невинных детей. Наша задача – сохранить память об этом, чтобы больше такое не произошло», – сказала Мария Лисенкова.

В рамках памятных мероприятий сотрудник центра «Э» УМВД по Псковской области провёл для молодых людей беседу-лекцию «Антитеррор». Он рассказал слушателям о необходимости каждому гражданину быть бдительным и осознавать свою ответственность за безопасность окружающих. Особое внимание уделили вопросам противодействия радикальным идеям и важности взаимодействия граждан с правоохранительными органами.

В Доме молодёжи прозвучали стихотворения о Беслане, которые прочитали волонтёры Ресурсного центра добровольчества. Завершились памятные мероприятия показом фильма о жизни детей после трагедии в Беслане «Золотая бронза».

Мероприятия проводились в рамках Всероссийской акции «Беслан, помним».

Напомним, с 1 по 3 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслана в Республике Северная Осетия – Алания был совершён террористический акт, в результате которого погибло 333 человека, в том числе 186 детей, и более чем 780 человек получили ранения. 4 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил днём общенационального траура.

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