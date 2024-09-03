Жаркая погода без осадков прогнозируется в Псковской области днём 4 сентября

20:20, 03 сентября 2024, ПАИ

Малооблачная погода ожидается на территории Псковской области 4 сентября. Осадки не прогнозируются. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от +8 до +13 градусов, днём – от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.