Более 1300 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
1 351 случай ОРВИ выявили в Псковской области с 26 августа по 1 сентября. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,7 %. В городе Пскове зарегистрировано 594 случая ОРВИ, или 44 % от общего количества в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
За неделю госпитализировано 13 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на 18 случаев меньше, чем на предыдущей неделе: тогда в области зарегистрировали 54 случая заболевания COVID-19, в том числе у десяти детей до 18 лет.
Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю – 69, в том числе у детей до 18 лет – 20, или 29 %.
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