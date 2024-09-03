Более 1300 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

21:36, 03 сентября 2024, ПАИ

1 351 случай ОРВИ выявили в Псковской области с 26 августа по 1 сентября. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,7 %. В городе Пскове зарегистрировано 594 случая ОРВИ, или 44 % от общего количества в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

За неделю госпитализировано 13 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на 18 случаев меньше, чем на предыдущей неделе: тогда в области зарегистрировали 54 случая заболевания COVID-19, в том числе у десяти детей до 18 лет.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю – 69, в том числе у детей до 18 лет – 20, или 29 %.