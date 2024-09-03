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Общество

Туман ожидается местами в Псковской области ночью и утром 4 сентября

В Псковской области местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее 4 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Туман ожидается местами в Псковской области 4 сентября. Фото: ПАИ

«Во второй половине ночи и утром 4 сентября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Напомним, при передвижении в тумане на автомобиле водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Целесообразно также увеличить дистанцию между машинами. Также необходимо снижать скорость плавно.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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