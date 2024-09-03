Крестный ход вокруг Пскова пройдёт в середине сентября
Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 19 сентября. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
Крестный ход в сентябре совершит приход храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова. Начало крестного хода в 10:00 от храма (г. Псков, ул. Мирная, 1).
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