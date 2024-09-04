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Общество

Владимир Папорт станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 4 сентября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Владимир Папорт.

Владимир Папорт. Фото: ПАИ

Какова статистика ДТП за первые семь месяцев этого года? Как часто в этом году наказывали самокатчиков, велосипедистов и пешеходов? Как спикер относится к идее запрета на использование в парках Пскова самокатов массой больше 35 килограммов? Нужно ли что-то делать с островком безопасности на площади Ленина, на который недавно наехал автомобиль? Нужен ли круговой перекрёсток на пересечении улиц Народной и Розы Люксембург? Нужно ли больше камер фиксации нарушений в Пскове? Будут ли изменены фазы работы светофора на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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