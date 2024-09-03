Владимир Папорт назначен врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области

12:53, 03 сентября 2024, ПАИ

Владимир Папорт назначен врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, стало известно ПАИ из собственных источников. Ранее он руководил ОГИБДД УМВД России по Пскову.

Напомним, ранее начальником Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области был Сергей Семёнов.