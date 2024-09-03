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Общество

Владимир Папорт назначен врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области

Владимир Папорт назначен врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, стало известно ПАИ из собственных источников. Ранее он руководил ОГИБДД УМВД России по Пскову.

Фото: ПАИ

Напомним, ранее начальником Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области был Сергей Семёнов.

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