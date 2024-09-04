Шесть комплексов фотовидеофиксации отключили в Пскове из-за нового закона

14:52, 04 сентября 2024, ПАИ

Шесть комплексов фотовидеофиксации отключили в Пскове из-за того, что они не соответствуют новым требованиям законодательства. Об этом рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«С 1 сентября этого года вступили изменения о порядке применения таких комплексов. Вступил в законную силу федеральный закон № 257 от 7 ноября 2023 года. К местам установки комплексов фотовидеофиксации предъявлены очень жёсткие требования. Помимо того, что это место должно являться местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, оно также должно находиться вблизи пешеходных переходов, находиться в местах возможно аварийных, либо рядом со сложными затяжными поворотами», – объяснил Владимир Папорт.

Комплексы в Пскове временно отключены из-за имеющихся недостатков содержания улично-дорожной сети – проблемы с разметкой, знаками и состоянием дорожного полотна. После их устранения камеры вновь начнут свою работу, добавил врио начальника областного УГИБДД.