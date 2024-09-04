Более ста пешеходов привлекли к ответственности в Пскове с начала года
109 пешеходов привлекли к ответственности в Пскове с начала года, сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Чаще всего псковичи нарушают, когда переходят проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, добавил он.
Ранее сообщалось, что 14 ДТП с участием велосипедов и электросамокатов произошло в Пскове с начала года.
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