Темпы газификации обсудил Антон Дымов с главами четырёх районов Псковской области

18:36, 04 сентября 2024, ПАИ

Темпы газификации обсудил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов с главами четырёх районов Псковской области. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»





Встречи прошли с главой Островского района Дмитрием Быстровым, главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой, главой Пыталовского муниципального округа Верой Кондратьевой и главой Новоржевского муниципального округа Любовью Трифоновой. Во встречах также принимал участие советник гендиректора по взаимодействию с органами власти «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян.

Обсуждались актуальные вопросы газификации и догазификации.

Так, на встрече с Дмитрием Быстровым обсуждали догазификацию. В частности, о первоочередном подключении тех частных домовладений, где готовы к приёму газа.

Вопрос догазификации также обсудили и с Верой Кондратьевой. Стороны констатировали, что в Пыталовском муниципальном округе значительный рост темпов догазификации территорий. «Рад, что подрядчик усилил работу. Цель – не снижать темп, чтобы как можно скорее довести до потребителей сетевой газ», – отметил Антон Дымов.

Вопрос газификации обсудили с Любовью Трифоновой и Оксаной Филипповой. Сейчас на территории Новоржевского муниципального округа и Пушкиногорского района идут строительно-монтажные работы на газопроводе общей протяжённость более 50 километров. С руководителями этих двух муниципальных образований Антон Дымов обсудил и перспективы перевода на газ социальных объектов и объектов инфраструктуры ЖКХ.

Антон Дымов подчеркнул, что со всеми руководителями районов он находится на прямой связи. «Это принципиально важно для выполнения наших обязательств. Возникающие рабочие моменты решаем в ручном режиме», – заключил он.