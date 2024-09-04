Развитие Плюсского муниципального округа обсудили в правительстве Псковской области

22:05, 04 сентября 2024, ПАИ

Итоги реализации ряда социально значимых проектов в Плюсском муниципальном округе обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой Плюсского района Натальей Ивановой и председателем районного Собрания депутатов Оксаной Лазаревой в ходе рабочей встречи, которая состоялась в правительстве региона сегодня, 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Плюссе и Заплюсье построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации. Завершается строительство нового водозабора в деревне Андромер. Также завершёны капитальный ремонт центра развития ребёнка и многофункционального здания центральной районной библиотеки, где располагаются детская школа искусств и архив. Также на данный момент идёт строительство центра культурного развития на 125 мест в селе Ляды в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Наталья Иванова подчеркнула, что библиотека и детский сад в Плюссе также стали более современными. Благоустройство территории дошкольного образовательного учреждения продолжится.

Плюсскую общеобразовательную школу также капитально отремонтировали. Дети уже сели за парты обновлённого учреждения. В школе завершены все работы, кроме уличных. Дополнительные средства в размере девяти миллионов рублей выделены на дооснащение школы мебелью и оборудованием.

Глава муниципалитета также отметила, что частично закончен ремонт Заплюсской средней школы, приводятся в порядок воинские захоронения, идёт реализация проектов благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».