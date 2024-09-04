Реализацию проектов и государственных программ в Усвятском районе обсудили на совещании в правительстве региона

23:22, 04 сентября 2024, ПАИ

Развитие Усвятского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой муниципалитета Дмитрием Петровым и председателем районного Собрания депутатов Виктором Бонадыченко в ходе рабочей встречи, которая прошла в правительстве региона сегодня, 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники рабочей встречи обсудили итоги реализации проектов, направленных на модернизацию медицинской сферы, образования, строительство дорог, объектов ЖКХ.

Дмитрий Петров отметил, что финансирование из федерального бюджета позволило выполнить ремонт наиболее сложных участков автодороги Великие Луки – Усвяты, а также платной автодороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Ещё три остро нуждающихся в ремонте сельские автодороги привели в нормативное состояние благодаря дополнительному финансированию. Ещё одной темой обсуждения стало обеспечение населения стабильной сотовой связью вдоль трассы Ольша – Усвяты – Невель. Участники встречи обсудили возможные пути расширения зоны охвата. Например, сейчас сразу несколько населённых пунктов стали участниками голосования на портале «Госуслуги» за установку вышек сотовой связи.

Речь шла также о модернизации объектов ЖКХ и о подготовке к отопительному сезону. По словам главы Усвятского района, в 2024 году произведён ремонт двух участков теплотрассы, заканчивается ремонт одного из участков водопровода. Выполнен ремонт одной котельной, установлен новый котёл.

Что касается сферы здравоохранения, Дмитрий Петров отметил строительство четырёх ФАПов, которые возведены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В качестве примера он привёл новое здание ФАПа в деревне Шершни, обслуживающее десять близлежащих населённых пунктов. В ФАПе ведёт приём участник программы «Земский фельдшер», осуществляется продажа медикаментов. Также в Шершнях силами ТОС оборудована новая площадка для детей, выполнен ремонт части помещений сельского Дома культуры.

Кроме того, в деревне Церковище проведён капремонт филиала Усвятского районного центра культуры, отремонтирован районный Дом культуры в Усвятах и приобретён автоклуб. Работы реализованы при поддержке президентского нацпроекта «Культура».

Среди наиболее актуальных для округа вопросов, на которые обратил внимание губернатора Дмитрий Петров, стал капитальный ремонт Усвятской школы. В этом году образовательное учреждение включено в федеральную заявку проекта «Модернизация школьных систем образования», которая находится на рассмотрении в Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие секции самбо в рамках проекта «Zа самбо» прошло в Усвятской средней школе 2 сентября.