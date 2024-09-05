Оборудование для «Точки роста» доставили в Пухновскую школу Куньинского района

09:09, 05 сентября 2024, ПАИ

Оборудование для центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» пришло в Пухновскую среднюю школу, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

«Уверен, что новенькие цифровые лаборатории станут точкой притяжения и хорошим стимулом в изучении предметов для школьников», – отметил Олег Лебедев.