«Точку роста» открыли в Букровской школе Великолукского района

10:06, 05 сентября 2024, ПАИ

«Точку роста» открыли в Букровской школе Великолукского района, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

В помещении провели ремонт, отметил глава района.

«Сам процесс обучения тоже выйдет на новый уровень. На занятиях в «Точке роста» школьники смогут познакомиться с робототехникой, научиться работать с микроскопами, узнают, что такое цифровые лаборатории и многое другое. Также обучающихся ожидает углубленное изучение таких предметов, как физика, химия, биология, география», – подчеркнул Алексей Кузьмин.

«Точка роста» в Букровской школе открыта в рамках федерального проекта «Современная школа» президентского национального проекта «Образование».