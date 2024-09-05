«Точку роста» открыли в Букровской школе Великолукского района
«Точку роста» открыли в Букровской школе Великолукского района, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.
В помещении провели ремонт, отметил глава района.
«Сам процесс обучения тоже выйдет на новый уровень. На занятиях в «Точке роста» школьники смогут познакомиться с робототехникой, научиться работать с микроскопами, узнают, что такое цифровые лаборатории и многое другое. Также обучающихся ожидает углубленное изучение таких предметов, как физика, химия, биология, география», – подчеркнул Алексей Кузьмин.
«Точка роста» в Букровской школе открыта в рамках федерального проекта «Современная школа» президентского национального проекта «Образование».
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