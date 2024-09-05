Как сформировать коллективный иммунитет от гриппа, рассказали эксперты

13:32, 05 сентября 2024, ПАИ

Как сформировать коллективный иммунитет от гриппа, рассказали руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко и главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 сентября.

60% населения должны быть привиты от гриппа, а из групп риска – не менее 70% для создания коллективного иммунитета, отметила Елена Припутенко.

Обязательно должны прививаться от гриппа люди группы риска – дети от двух до пяти лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями: ожирением, сахарным диабетом, а также старше 65 лет, имеющие онкозаболевания, ВИЧ-инфицированные и часто болеющие дети, пояснила в свою очередь Анастасия Повторейко. «Перед вакцинацией обязательно нужно проконсультироваться с доктором», – заключила она.

По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, в прошлом эпидсезоне ОРВИ и гриппом в регионе переболели 200 тысяч человек.