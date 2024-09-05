Об особенностях нового филармонического сезона рассказал Алексей Репников

17:08, 05 сентября 2024, ПАИ

Об особенностях нового филармонического сезона рассказал главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы увидели, что в течение двух лет хорошо шли концерты, связанные с вокалистами. Для этого мы создали специальный абонемент. И в этом году тоже будут камерные выступления под рояль и что-то покрупнее: арии, кантаты – это ещё в разработке», – отметил Алексей Репников.

Кроме того, состоятся концерты по датам рождениям и юбилеям композиторов. В этом году будут мероприятия в честь Мориса Равеля, Рейнгольда Глиэра и Петра Чайковского.

«Для малышей у нас, как всегда, всякие сказочные истории. Для подростков мы попытаемся сделать отдельную программу – мы сейчас над этим активно работаем – будет звучать музыка из голливудских фильмов, например из «Гарри Поттера», – заключил он.