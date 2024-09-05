В деревне Лопатово Псковского района возрождается Дом культуры

21:48, 05 сентября 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова в ходе рабочей поездки в Карамышевскую волость осмотрела здание, где располагаются библиотека, ФАП и социальный участок № 12. Местные жители долгое время мечтали, чтобы оно было отремонтировано и появилась возможность проводить в нём мероприятия и встречи, заявила глава муниципалитета.

«Зал для мероприятий, закрытый более десяти лет, был в плачевном состоянии, но благодаря активистам ТОС «Лопатово» и администрациям Псковского района и Карамышевской волости проект «Ремонт здания Дома культуры» получил реализацию», – сообщила глава Псковского района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы, выполненные в рамках регионального конкурса грантов ТОС, включили в себя замену окон и входной двери, заливку пола и ремонт сцены. Субсидия из бюджета области составила 273 тысячи рублей. Администрация волости выделила ещё 57 тысяч рублей. Администрация Псковского района выделила Псковскому районному центру культуры более 800 тысяч рублей на внутреннюю отделку зала и ремонт входной группы, которые будут выполнены в ближайшее время, отметила Наталья Фёдорова.

«Ремонтные работы планируется завершить до конца года, и уже в обновлённом Доме культуры состоятся новогодние праздники. Планируется принять на работу сотрудника, который будет работать с детьми и взрослыми. Вскоре в Лопатово будет яркая культурная жизнь. Это хороший пример объединения усилий активных и неравнодушных жителей, местных властей и профильного районного учреждения культуры. Сообща и комплексно решать насущные вопросы гораздо проще и эффективнее», – подчеркнула Наталья Фёдорова.