В Псковской области началось трёхдневное голосование на муниципальных выборах

08:49, 06 сентября 2024, ПАИ

В Псковской области началось трёхдневное голосование на муниципальных выборах. В 8:00 6 сентября открылось 94 избирательных участка, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Общее количество избирателей, принимающих участие в выборах, составляет 57 735 человек, включённых в списки избирателей, без учёта ДЭГ. 4 159 заявлений подано на ДЭГ (данные представлены в разрезе семи муниципальных образований, в которых сегодня первый день голосования).

Напомним, в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Кроме того, на территории региона работают 20 экстерриториальных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Подробнее читайте здесь.