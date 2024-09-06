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Политика

Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко посетили избирательный участок №27 в Пскове в пятницу, 6 сентября. Здесь в рамках проекта «Здоровье наших избирателей» организовали работу передвижного мобильного медицинского комплекса, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Напомним, что на таких участках избиратели, пришедшие на выборы, могут попутно проверить состояние своего здоровья – пройти первичный этап диспансеризации. В частности, здесь можно сделать ЭКГ, измерить уровень холестерина и глюкозы в крови, уровень внутриглазного и артериального давления, получить консультацию терапевта.

Полный график работы и адреса избирательных участков, где будет организован первичный этап диспансеризации, можно посмотреть по ссылке.

Добавим, что в Псковской области стартовало трёхдневное голосование на муниципальных выборах. Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Кроме того, на территории региона работают 20 экстерриториальных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

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