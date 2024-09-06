Центр общественного наблюдения начал работу на выборах в Псковской области
Центр общественного наблюдения начал работать в пятницу, 6 сентября, на выборах в Псковской области, сообщает корреспондент ПАИ.
Центр организован Общественным штабом по наблюдению за выборами на территории региона и расположен в Пскове, в офисе Общественной палаты Псковской области на ул. Советской, 15а.
Центр общественного наблюдения будет работать все три дня голосования – 6, 7 и 8 сентября с 8 до 20 часов. Избиратели могут обратиться сюда с сообщениями о нарушениях в ходе процесса голосования. В центре также действует телефон горячей линии (8 8112) 72-16-10.
В Псковской области проходят 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.
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