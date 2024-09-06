Более 450 вызовов принимает станция скорой помощи в Псковской области ежедневно

14:55, 06 сентября 2024, ПАИ

Более 450 вызовов принимает станция скорой помощи в Псковской области ежедневно, рассказал главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 сентября.

«В среднем в сутки поступает от 450 до 500 вызовов, это по всей области», – отметил Денис Сачков и добавил, что во время всплеска заболеваний эта цифра может достигать до 650 вызовов. Во время же коронавируса звонков было больше тысячи в сутки.

«Больше вызовов в вечернее время, когда поликлиники закрыты, а люди хотят где-то получить консультацию, помощь. Количество вызовов увеличивается и с утра. Этот показатель отследить очень сложно, а вот по сезонности его определить легко. Сейчас придёт октябрь, наступит холодное время года и все, кто не привился, начнут болеть», – отметил гость программы.

Денис Сачков призвал жителей области сходить в поликлиники и привиться от гриппа, поскольку вакцина в область поступила. «Привейтесь, пожалуйста, вы облегчите работу скорой помощи», – заключил он.