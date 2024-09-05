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Общество

Более 78 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область

Более 78 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 сентября.

Елена Припутенко. Фото: ПАИ

На данный момент поступило три вида вакцины от гриппа – «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». «Эти вакцины не содержат живой вирус, а имеют частички генома, который не вызовет заболевание, а поможет организму выработать иммунитет», – пояснила она.

Кроме того, вакцины имеют отличия – «Флю-М», «Ультрикс Квадри» являются четырёхвалентными вакцинами. Они не содержат консервантов и рекомендованы для вакцинации детей от шести месяцев, а «Совигрипп» – это трёхкомпонентная вакцина.

«Все вакцины качественные, и прививаться можно абсолютно любой», – заключила Елена Припутенко.

Напомним, в Псковской области началась кампания по вакцинации от гриппа.

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