Ушёл из жизни экс-начальник управления образования администрации Великих Лук

16:02, 06 сентября 2024, ПАИ

Ушёл из жизни экс-начальник управления образования администрации Великих Лук Владимир Гультяев, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Владимир Гультяев возглавлял управление с 2000 по 2004 год.

«Память о нём будет навсегда жить в сердцах всех, кто знал его как преданного своему делу профессионала высокого класса и человека с выдающимися качествами», – отметили в управлении и выразили глубокие соболезнования семье и близким умершего.

Прощание с Владимиром Гультяевым состоится в Воскресенском соборе 8 сентября в 11:30.