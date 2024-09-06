Ушёл из жизни экс-начальник управления образования администрации Великих Лук
Ушёл из жизни экс-начальник управления образования администрации Великих Лук Владимир Гультяев, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Владимир Гультяев возглавлял управление с 2000 по 2004 год.
«Память о нём будет навсегда жить в сердцах всех, кто знал его как преданного своему делу профессионала высокого класса и человека с выдающимися качествами», – отметили в управлении и выразили глубокие соболезнования семье и близким умершего.
Прощание с Владимиром Гультяевым состоится в Воскресенском соборе 8 сентября в 11:30.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 сентября 2024
Акушер-гинеколог из Себежского района участвует в XVIII Общероссийском семинаре врачей в Сочи