Объекты социальной сферы посетила в ходе рабочей поездки в Карамышевскую волость Наталья Фёдорова

18:46, 06 сентября 2024, ПАИ

​Объекты социальной сферы осмотрела глава Псковского района Наталья Фёдорова в ходе рабочей поездки в Карамышевскую волость. Среди посещённых мест – Карамышевский дом культуры, сообщила глава муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Карамышевском доме культуры мы с директором Псковского районного центра культуры Юрием Кремневым и заведующей ДК Галиной Вагатовой обсудили сроки оборудования в здании санитарной комнаты, которой здесь никогда не было. Аукцион состоялся, подрядчик в ближайшее время выйдет на объект. Осмотрели здание в целом, библиотечный фонд, где всегда порядок и уют, посетили центр добровольчества. Пользуясь случаем, поздравили работника Дома культуры Антонину Ивановну Костыгову с 75-летием», – сказала Наталья Фёдорова.

Она также отметила, что доступность медпомощи в сельской местности имеет большое значение для населения. В деревнях Липеты и Лопатово строятся модульные ФАПы, в деревне Лопатово модуль уже установлен, сейчас идёт благоустройство прилегающей территории. По данным ГБУЗ «Псковская межрайонная больница», работы должны быть завершены в октябре.

Наталья Фёдорова также отметила, что в здании Карамышевской школы минувшим летом выполнен текущий ремонт кабинетов, коридоров и спортзала. «В данный момент в образовательном учреждении обучается более 130 учеников, в детском саду, который находится при школе, – 15 воспитанников. Самыми сложными были работы по устранению протечки кровли над школьной столовой. Надо отметить, что подрядчик выполнил свою задачу качественно и в короткий срок. После просушки стены были покрашены, и сейчас приятно посмотреть на обновлённую столовую. С директором школы Екатериной Михайловой обсудили подготовку к капитальному ремонту в следующем году», – подчеркнула Наталья Фёдорова.