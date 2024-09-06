Судебные приставы Псковской области взыскали алименты в размере 950 тысяч рублей
Сотрудники УФССП России по Псковской области взыскали с мужчины алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.
Житель Пскова не платил алименты на содержание своей дочери, в результате образовалась задолженность в размере более 950 тысяч рублей.
Чтобы побудить мужчину к выплате алиментов, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на заработную плату и иные доходы должника, а также ограничил должника в праве выезда за пределы РФ. Также судебный пристав-исполнитель предупредил, что в случае неуплаты задолженности мужчину будут привлекать к административной и уголовной ответственности.
Должник погасил долг в полном объёме.
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