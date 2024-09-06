Судебные приставы Псковской области взыскали алименты в размере 950 тысяч рублей

20:42, 06 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники УФССП России по Псковской области взыскали с мужчины алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Житель Пскова не платил алименты на содержание своей дочери, в результате образовалась задолженность в размере более 950 тысяч рублей.

Чтобы побудить мужчину к выплате алиментов, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на заработную плату и иные доходы должника, а также ограничил должника в праве выезда за пределы РФ. Также судебный пристав-исполнитель предупредил, что в случае неуплаты задолженности мужчину будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

Должник погасил долг в полном объёме.