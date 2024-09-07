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Общество

Останки двух бойцов обнаружили поисковики в Красногородском муниципальном округе

Вахта памяти стартовала в Красногородском муниципальном округе 7 сентября. Организатором мероприятия выступил Красногородский поисковый отряд «Первый рубеж», сообщает газета «Заря».

  • Вахта памяти в Красногородском муниципальном округе
    Фото: София Васильева / Газета «Заря»
  • Вахта памяти в Красногородском муниципальном округе
    Фото: София Васильева / Газета «Заря»
  • Вахта памяти в Красногородском муниципальном округе
    Фото: София Васильева / Газета «Заря»
  • Вахта памяти в Красногородском муниципальном округе
    Фото: София Васильева / Газета «Заря»
  • Вахта памяти в Красногородском муниципальном округе
    Фото: София Васильева / Газета «Заря»
  • Вахта памяти в Красногородском муниципальном округе
    Фото: София Васильева / Газета «Заря»
  • Вахта памяти в Красногородском муниципальном округе
    Фото: София Васильева / Газета «Заря»
  • Вахта памяти в Красногородском муниципальном округе
    Фото: София Васильева / Газета «Заря»
  • Вахта памяти в Красногородском муниципальном округе
    Фото: София Васильева / Газета «Заря»

В течение первого дня поисковики обследуют две местности. Первая из них – место старой деревни Гавры, где в годы Великой Отечественной находился укрепрайон. Именно здесь обнаружили останки двух бойцов.

«На этом месте наши солдаты понесли серьёзные потери. При бойцах обнаружены каски. Здесь очень трудная, глинистая почва», – пояснил командир Красногородского поискового отряда «Первый рубеж».

Второй точкой работ стала деревня Лямоны. А на следующий день у поисковиков запланирована экспедиция в деревню Межилово.

«Этой деревни уже фактически не существует, – поделился командир Валерий Леппо. – По словам жителей, мы знаем, что там находится могила танкиста. Поисковики в России сейчас практикуют такую деятельность, как перенос труднодоступных захоронений, куда не стало возможности добраться. Этим мы и займёмся. Плюс мы надеемся, что при раскопках удастся установить личность на данный момент неизвестного советского танкиста».

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