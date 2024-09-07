Останки двух бойцов обнаружили поисковики в Красногородском муниципальном округе

17:27, 07 сентября 2024, ПАИ

Вахта памяти стартовала в Красногородском муниципальном округе 7 сентября. Организатором мероприятия выступил Красногородский поисковый отряд «Первый рубеж», сообщает газета «Заря».



Фото: София Васильева / Газета «Заря»



Фото: София Васильева / Газета «Заря»



Фото: София Васильева / Газета «Заря»



Фото: София Васильева / Газета «Заря»



Фото: София Васильева / Газета «Заря»



Фото: София Васильева / Газета «Заря»



Фото: София Васильева / Газета «Заря»



Фото: София Васильева / Газета «Заря»



Фото: София Васильева / Газета «Заря»

















В течение первого дня поисковики обследуют две местности. Первая из них – место старой деревни Гавры, где в годы Великой Отечественной находился укрепрайон. Именно здесь обнаружили останки двух бойцов.

«На этом месте наши солдаты понесли серьёзные потери. При бойцах обнаружены каски. Здесь очень трудная, глинистая почва», – пояснил командир Красногородского поискового отряда «Первый рубеж».

Второй точкой работ стала деревня Лямоны. А на следующий день у поисковиков запланирована экспедиция в деревню Межилово.

«Этой деревни уже фактически не существует, – поделился командир Валерий Леппо. – По словам жителей, мы знаем, что там находится могила танкиста. Поисковики в России сейчас практикуют такую деятельность, как перенос труднодоступных захоронений, куда не стало возможности добраться. Этим мы и займёмся. Плюс мы надеемся, что при раскопках удастся установить личность на данный момент неизвестного советского танкиста».