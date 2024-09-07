Концерты «Михайловского бастиона» прошли в районах Псковской области

23:53, 07 сентября 2024, ПАИ

Концерты «Михайловского бастиона» прошли в районах Псковской области сегодня, 7 сентября. Напомним, что третий военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров стартовал в регионе.

Военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации выступил в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».

«Звучали известные песни, патриотические песни, композиции из хорошо знакомых всем фильмов. Концерт профессиональных музыкантов прошёл на одном дыхании. Все, кто пришёл, не пожалели. После выступления зрители не хотели отпускать артистов, аплодисменты долго не смолкали», – отметили в газете.

Концерт также прошёл в Невеле. На летней эстраде РДК выступал 21-й военный оркестр Московского военного округа, пишет газета «Невельский вестник».

«Песня «Ты неси меня, река» была исполнена как караоке для зрителей. Все как один подхватили слова, и песня была исполнена вместе с солистом. Заряд позитива, добрые эмоции и классная музыка!» – отметил корреспондент газеты.

Кроме того, концерт оркестра Морского корпуса Петра Великого прошёл в Дедовичах, сообщает корреспондент газеты «Коммуна».

Концерт прошёл и в Стругах Красных. На центральной площади состоялся концерт военного оркестра Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, сообщает газета «Струги».

«Музыканты подарили нам замечательный концерт, который длился около двух часов. Звучали попурри из известных песен, патриотические песни, композиции зарубежных авторов», – отметили в газете.

В Себеже выступил образцово-показательный оркестр Вооружённых сил Белоруссии, пишет газета «Призыв».

«Сегодня на набережной было многолюдно. Люди приходили семьями и даже классами. Так, Наталья Степулёва, классный руководитель 5-го «Б» класса Себежской основной школы, позвала с собой пятиклашек, которые пришли с родителями», – рассказал корреспондент газеты.

Помимо этого, концерт прошёл в Усвятах. Впервые на районной сцене выступил военный оркестр 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения.

«Задолго до начала концерта участники музыкального коллектива прибыли в Усвяты. Они успели прогуляться по улицам посёлка, ведь они были здесь впервые, посетили Замковую гору и, конечно, провели репетицию вечернего выступления. По окончании концертной программы военного оркестра спецназа долго не смолкали аплодисменты и крики «браво», усвятичи аплодировали стоя профессионализму и душевной щедрости артистов», – отметил корреспондент газеты «Новая жизнь».

И сводный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения в составе военных оркестров Военного института (инженерно-технического) и Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Васильевича Хрулёва выступил на площади у администрации района в Новосокольниках, пишет газета «Новосокольнический край».

«Те, кто пришёл в этот тёплый сентябрьский вечер на площадь, ни секунды не пожалели», – заметил корреспондент газеты.

Напомним, что 8 сентября гала-концерт состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Организаторы отмечают, что на площадку уже раскуплены все билеты.