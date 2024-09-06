Уже завтра в Псковской области стартует «Михайловский бастион»
Уже завтра, 7 сентября, в Псковской области стартует третий военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион». Мероприятие пройдёт в течение двух дней.
7 сентября военные оркестры выступят в муниципалитетах Псковской области. На концерты может прийти каждый желающий. Выступления смогут увидеть жители семи муниципалитетов Псковской области, включая Струги Красные, Усвяты, Себеж, Дедовичи, Гдов, Новосокольники и Невель. Полную программу выступлений можно посмотреть по ссылке.
А уже 8 сентября 400 военных оркестров соберутся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Тут состоится гала-концерт. О том, какие оркестры выступят перед псковичами, можно прочитать по ссылке. Организаторы отмечают, что на площадку уже раскуплены все билеты.
Художественным руководителем фестиваля стал начальник военно-оркестровой службы Вооружённых сил России, главный военный дирижёр Тимофей Маякин.
Мероприятие пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
На аудиоспектакле-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» побывали первокурсники колледжа искусств