Сбор клюквы разрешат в Полистовье с 10 сентября

16:56, 08 сентября 2024, ПАИ

Сбор клюквы разрешат на участках болот, расположенных в пределах охранной зоны Полистовского заповедника, с 10 сентября по 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в заповеднике.

Собирать ягоды можно будет в урочищах Болтухино, Язвы, Усадьба. «Клюкву можно собирать без применения совков, комбайнов и других приспособлений, нарушающих естественный растительный покров и угрожающих состоянию природных комплексов заповедника», – пояснили в заповеднике.

Там также напомнили, что на территории заповедника запрещён сбор клюквы и нахождение без специального разрешения и сопровождения сотрудников.