Умер известный ведущий КВН Александр Масляков
Умер известный ведущий КВН Александр Масляков. Ему было 82 года. Об этом пишет ТАСС.
По предварительной информации, причиной смерти стала онкологическая болезнь.
Отметим, у известного ведущего была диагностирована неоперабельная опухоль в лёгких в 2022 году.
В 1994 году Масляков был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Дмитрий Шахов проводит мониторинг соблюдения избирательных прав жителей муниципалитетов области
Изборский музей принял участие в фестивале художественных музеев России «Золотой Ярославль»