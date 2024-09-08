​Умер известный ведущий КВН Александр Масляков

19:17, 08 сентября 2024, ПАИ

​​Умер известный ведущий КВН Александр Масляков. Ему было 82 года. Об этом пишет ТАСС.

По предварительной информации, причиной смерти стала онкологическая болезнь.

Отметим, у известного ведущего была диагностирована неоперабельная опухоль в лёгких в 2022 году.

В 1994 году Масляков был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».