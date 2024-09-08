Гала-концерт фестиваля «Михайловский бастион» проходит на стадионе «Машиностроитель»

19:44, 08 сентября 2024, ПАИ

Третий военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 8 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На сцене собрались 400 военных артистов. Началось мероприятие с исполнения гимнов Белоруссии и России.

Мероприятие пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.