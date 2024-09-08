Гала-концерт фестиваля «Михайловский бастион» проходит на стадионе «Машиностроитель»
Третий военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 8 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
На сцене собрались 400 военных артистов. Началось мероприятие с исполнения гимнов Белоруссии и России.
Мероприятие пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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