Первый российско-белорусский молодёжный медицинский форум начал работу в Пскове

12:57, 09 сентября 2024, ПАИ

Первый российско-белорусский молодёжный медицинский форум начал работу на площадке Псковского государственного университета. Мероприятие пройдёт 9 и 10 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ













На торжественном открытии к присутствующим обратилась ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Участниками форума стали студенты, специалисты псковского и белорусских вузов, сотрудники медучреждений Псковской области, а также преподаватели Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта и представители Научного центра экспертизы средств медицинского применения Министерства здравоохранения РФ.

Для гостей подготовили программу по трём направлениям: проектному, научному и образовательному.

В рамках треков пройдут мастер-классы, интенсивы, круглые столы. Кроме того, в рамках форума участники смогут посетить выставку медицинских технологий и изделий.