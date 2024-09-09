Командный проект студентов ПсковГУ набрал высший балл среди лауреатов заочного этапа конкурса «Профессиональное завтра – 2024»

17:43, 09 сентября 2024, ПАИ

Командный проект студентки ПсковГУ Софии Долженко и студенческого медиа «ТОЛК» прошёл заочный этап VII Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра – 2024» в номинации «Социальная реклама и инклюзивный блогинг: видеоролик», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Ребята набрали высший проходной балл среди лауреатов заочного этапа конкурса. Очный этап пройдёт с 9 по 11 октября.

Отметим, целью конкурса является совершенствование личностных и профессиональных компетенций у студентов вузов, необходимых для формирования устойчивой мотивации к трудовой деятельности, выбора траекторий профессионального развития, трудоустройства и занятости в условиях инклюзивного общества.

Организатором выступает сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вузов РФ.