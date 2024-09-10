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Общество

Четыре фельдшера пришли на работу в противотуберкулёзный диспансер Псковской области

Четыре фельдшера пришли на работу в противотуберкулёзный диспансер Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

  • Четыре фельдшера
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Четыре фельдшера
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Четыре фельдшера
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Четыре фельдшера
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области

Снежана Пономарёва родилась и окончила школу в Республике Коми, но поступила в Псковский медицинский колледж на «Лечебное дело». Татьяна Сатина, Никита Родин – псковичи, а Валерия Смолякова училась в Линовской школе Пыталовского района. В итоге все окончили Псковский медицинский колледж этим летом и приступили к самостоятельной практике.

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