Из-за стрельб псковичам запрещено приближаться к границам полигона 76-й дивизии ВДВ
10 сентября на полигоне под Псковом проходят учения по стрельбе с личным составом 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ.
Учения плановые и продлятся до 12 сентября. Командование предупреждает, что находиться вблизи границ полигона опасно для жизни. Будьте осторожны.
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Из-за стрельб псковичам запрещено приближаться к границам полигона 76-й дивизии ВДВ