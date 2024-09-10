Из-за стрельб псковичам запрещено приближаться к границам полигона 76-й дивизии ВДВ

10:28, 10 сентября 2024, ПАИ

10 сентября на полигоне под Псковом проходят учения по стрельбе с личным составом 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Учения плановые и продлятся до 12 сентября. Командование предупреждает, что находиться вблизи границ полигона опасно для жизни. Будьте осторожны.