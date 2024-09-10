Концерт домры и органа «Вокруг света» состоится в Пскове 15 сентября

11:31, 10 сентября 2024, ПАИ

15 сентября в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт ансамблевой музыки из цикла «Вокруг света», сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступит Виталия Котова (орган), выпускница кафедры специального фортепиано Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре органа и клавесина, и Лариса Минякова (домра), выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу домры.

На концерте прозвучат произведения немецкого органиста и композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко Антонио Лучо Вивальди, французского органиста и композитора-симфониста XIX-XX веков Шарля-Мари Видора, русского композитора-романтика и пианиста-символиста Сергея Рахманинова, испанского композитора-фольклориста и пианиста, работающего в стиле ренасимьенто, Исаака Мануэля Франсиско Альбениса-и-Паскуаля, аргентинского композитора второй половины XX века, родоначальника стиля танго нуэво Астора Панталеона Пьяццоллы и современного российского композитора и домриста Сергея Лукина.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится на улице Плехановский Посад, 64.