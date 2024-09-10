В кассе платных услуг Псковской областной больницы внедрена система электронной очереди

14:11, 10 сентября 2024, ПАИ

В кассе платных услуг Псковской областной клинической больницы внедрена система электронной очереди. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

В специальном терминале доступны опции «Запись к врачу», «Госпитализация» и «Оплата». Посетителю теперь необходимо взять талон на соответствующую услугу и ожидать своей очереди.

«Система электронной очереди позволит оптимизировать работу, избежать длинных очередей, так как потоки теперь буду разделены: запись на услуги будет идти по своей очереди, оплата услуг – по своей», – отметил главный врач ПОКБ Евгений Панферов.

Платные услуги в больнице предоставляются, если медицинская услуга не предусмотрена программой госгарантии бесплатного медицинского обслуживания граждан или целевой программой, а также если пациент обратился за медицинскими услугами без направления или без полиса ОМС.