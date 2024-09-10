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Общество

Энергетики Псковской ГРЭС провели противоаварийную тренировку на тепловых сетях посёлка Дедовичи

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» готовятся к отопительному сезону, поэтому вместе с представителями управляющих компаний провели тренировку по ликвидации нештатной ситуации на тепловых сетях поселка Дедовичи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой предприятия

Персонал отработал действия при разрыве корпуса секционной задвижки тепловой магистрали в условиях низких температур наружного воздуха.

Аварийные бригады цеха общестанционных работ провели обход тепловой сети и обнаружили место утечки. После чего сотрудники выполнили отключение, дренирование участков трубопроводов и внутренних систем отопления потребителей. По окончании ремонтно-восстановительных работ поврежденный участок был успешно введен в эксплуатацию.

«Потеря теплоснабжения в условиях низких температур наружного воздуха является критическим моментом для населения. Тренировка помогает отработать четкий порядок действий персонала и минимизировать неблагоприятные последствия нештатной ситуации», – рассказал заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.

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