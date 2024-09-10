Сверхсложные операции проводят в Псковской областной больнице – Евгений Панфёров
Сверхсложные операции проводят в Псковской областной клинической больнице, рассказал главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Что касается сверхсложных операций, которые выполнялись, они были в нейрохирургии. Не так давно проводились совместные операции с белорусскими коллегами. Они давали мастер-классы, а мы показали то, что умеем. Это были крайне сложные пациенты, когда выполнялись операции сразу по нескольким болезням. Все операции мы успешно провели. Пациенты чувствуют себя хорошо и идут на поправку. Это были операции очень высокого уровня», – отметил Евгений Панфёров и добавил, что больница договорилась о постоянном взаимодействии с белорусскими коллегами.
Кроме того, в медучреждении стараются вводить новые, современные методики лечения, подчеркнул он.
О развитии Псковской областной больницы и её филиалов поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Елизавета Степанова: Чем больше развивается креативное сообщество в Псковской области, тем лучше становится сам регион
Евгений Панфёров: Специалисты из нескольких регионов готовы приехать на работу в Псковскую областную больницу
Энергетики Псковской ГРЭС провели противоаварийную тренировку на тепловых сетях посёлка Дедовичи