Сверхсложные операции проводят в Псковской областной больнице – Евгений Панфёров

17:02, 10 сентября 2024, ПАИ

Сверхсложные операции проводят в Псковской областной клинической больнице, рассказал главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Что касается сверхсложных операций, которые выполнялись, они были в нейрохирургии. Не так давно проводились совместные операции с белорусскими коллегами. Они давали мастер-классы, а мы показали то, что умеем. Это были крайне сложные пациенты, когда выполнялись операции сразу по нескольким болезням. Все операции мы успешно провели. Пациенты чувствуют себя хорошо и идут на поправку. Это были операции очень высокого уровня», – отметил Евгений Панфёров и добавил, что больница договорилась о постоянном взаимодействии с белорусскими коллегами.

Кроме того, в медучреждении стараются вводить новые, современные методики лечения, подчеркнул он.