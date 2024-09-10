Студенты ПсковГУ первыми познакомятся с курсом президентского проекта

18:09, 10 сентября 2024, ПАИ

В рамках проекта «Духовно-нравственный код России», реализуемого во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина и при поддержке Минобрнауки России, студенты Псковского государственного университета в новом учебном году будут осваивать курс педагогики, разработанный по итогам научно-педагогического обсуждения структуры и содержания дисциплины, а также подходов и особенностей её преподавания в вузах страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Преподавание курса осуществляется на основе учебно-методического комплекса, разработанного коллективом учёных и преподавателей вузов из 42 регионов России на площадках Вятского государственного университета. Предлагаемый курс отвечает на вопрос преподавателей: «Каким образом сделать так, чтобы студенты с интересом и удовольствием учились, акцентируя внимание на ценностях и смыслах российской государственности?».

Апробация курса запланирована в рамках реализации актуализированной учебной дисциплины «Педагогика», формирующей основы педагогических знаний. На базе кафедры среднего общего образования и социального проектирования группа студентов второго курса направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль «Социальная работа и социальное предпринимательство» под руководством доцента кафедры Светланы Калининой будет осваивать дисциплину с использованием разработанного учебно-методического комплекса «Педагогика».