403 млн рублей заработали санатории Псковской области в первом полугодии

12:21, 11 сентября 2024, ПАИ

В первом полугодии 2024 года доходы санаториев Псковской области составили 403 млн рублей, что на 14% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщает «ТурСтат».

В санаториях Псковской области за шесть месяцев отдохнуло 11,8 тысячи человек, то есть каждый отдыхающий заплатил за путёвку в санаторий Псковской области в среднем 34 тысячи рублей.

Псковская область вошла в первую пятёрку в Северо-Западном федеральном округе по доходам санаториев в первом полугодии 2024 года. В топ-5 также попали Санкт-Петербург, Калининградская, Новгородская и Мурманская области.