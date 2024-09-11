Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Газопровод строят в деревне Дурково Псковского района

Строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,4 километра для газификации деревни Дурково началось в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»

Новые сети позволят газифицировать 16 домовладений. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 13 заявок от жителей этого населённого пункта, 12 из них переведены в договоры. Одновременно планируются работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приёму природного газа.

«В настоящее время построены 500 метров газопровода. Закончить строительство данных распределительных сетей мы планируем в конце сентября», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 сентября 2024

Конкурс «Ветеранское подворье» в Псковской области станет международным
11 сентября 2024

За каждого 100-балльника псковские педагоги будут получать по 50 тысяч рублей
11 сентября 2024

Областная сельхозярмарка пройдёт в Пскове 28 сентября
11 сентября 2024

Газопровод строят в деревне Дурково Псковского района
11 сентября 2024

Гендиректор Фонда капремонта Псковской области станет гостем программы «Среда обитания»
11 сентября 2024

Выездной семинар «Агростартап» организовали в Псковской области для соотечественников
11 сентября 2024

С 19 ноября по 25 марта отменяется авиарейс Сочи - Псков - Сочи
11 сентября 2024

День приёма граждан по вопросам исполнительных документов участников СВО пройдёт в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...