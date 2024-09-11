Газопровод строят в деревне Дурково Псковского района

13:44, 11 сентября 2024, ПАИ

Строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,4 километра для газификации деревни Дурково началось в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети позволят газифицировать 16 домовладений. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 13 заявок от жителей этого населённого пункта, 12 из них переведены в договоры. Одновременно планируются работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приёму природного газа.

«В настоящее время построены 500 метров газопровода. Закончить строительство данных распределительных сетей мы планируем в конце сентября», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.