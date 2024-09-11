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Общество

Стало известно расписание мероприятий психологической службы ПсковГУ в сентябре

Психологическая служба ПсковГУ опубликовала расписание мероприятий в сентябре.

Так, 16 сентября в 9:00 в аудитории 304 в здании на площади Ленина, 2 состоится профилактическое мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню контрацепции. 20 сентября в 16:00 в аудитории 19 в здании на улице Некрасова, 24 пройдёт мастер-класс «Креативное мышление». 24 сентября в 16:00 в аудитории 19 в здании на улице Некрасова, 24 состоится группа психологической поддержки.

Чтобы принять участие в мероприятиях, необходимо зарегистрироваться в сообщениях группы психологической службы в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/pspskgu.

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