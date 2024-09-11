Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Международный форум «Мы помним» стартовал в Печорах

Международный патриотический форум «Мы помним» торжественно открыли в Печорах. Мероприятие продлится с 11 по 13 сентября, сообщает газета «Печорская правда».

Фото предоставлено организаторами

Приветственный адрес от губернатора Михаила Ведерникова зачитал вице-губернатор Игорь Шатурный. Глава региона отметил важность патриотического воспитания молодёжи и пожелал участникам продуктивно провести время и получить новые знания.

Также участников поприветствовал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Кроме того, на экране представили приветственное видеообращение от замминистра по молодёжной политике ДНР Константина Комлёнка.

На площадке для участников проводят мастер-классы и тренинги. В том числе музеи показывают свои экспонаты, рассказывают о них и организуют различные игры.

  • Международный форум «Мы помним» стартовал в Печорах
    Фото: предоставлено организаторами
  • Международный форум «Мы помним» стартовал в Печорах
    Фото: предоставлено организаторами
  • Международный форум «Мы помним» стартовал в Печорах
    Фото: предоставлено организаторами
  • Международный форум «Мы помним» стартовал в Печорах
    Фото: предоставлено организаторами
  • Международный форум «Мы помним» стартовал в Печорах
    Фото: предоставлено организаторами
  • Международный форум «Мы помним» стартовал в Печорах
    Фото: предоставлено организаторами

Также на площадке мероприятия представлены площадки различных культурных учреждений – Музея оккупации Пскова, Островского музея, «Линии Сталина», а также объединений, например, центра «Воин», «Движения первых», «Навигаторов детства».

Напомним, что в форуме принимают участие более ста участников. Среди них молодые люди из Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Кировской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Курганской области, Пензенской области, а также из Белоруссии.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 сентября 2024

Открыта регистрация на Сретенский бал в Пскове
11 сентября 2024

Форум «Мы помним» проходит в Печорах
11 сентября 2024

Международный форум «Мы помним» стартовал в Печорах
11 сентября 2024

Международный форум «Мы помним» стартует в Псковской области сегодня
10 сентября 2024

Выставка «Дар» – передвижной проект музея-заповедника «Абрамцево» откроется в Печорах
10 сентября 2024

569 лет спустя. Крестный ход в память об основателе Крыпецкого монастыря
10 сентября 2024

Крыпецкий монастырь отмечает престольный праздник
09 сентября 2024

Выставка «СВО: оружие Победы» открылась в Идрице

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...