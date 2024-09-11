Международный форум «Мы помним» стартовал в Печорах

16:16, 11 сентября 2024, ПАИ

Международный патриотический форум «Мы помним» торжественно открыли в Печорах. Мероприятие продлится с 11 по 13 сентября, сообщает газета «Печорская правда».

Приветственный адрес от губернатора Михаила Ведерникова зачитал вице-губернатор Игорь Шатурный. Глава региона отметил важность патриотического воспитания молодёжи и пожелал участникам продуктивно провести время и получить новые знания.

Также участников поприветствовал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Кроме того, на экране представили приветственное видеообращение от замминистра по молодёжной политике ДНР Константина Комлёнка.

На площадке для участников проводят мастер-классы и тренинги. В том числе музеи показывают свои экспонаты, рассказывают о них и организуют различные игры.



Фото: предоставлено организаторами



Фото: предоставлено организаторами



Фото: предоставлено организаторами



Фото: предоставлено организаторами



Фото: предоставлено организаторами



Фото: предоставлено организаторами











Также на площадке мероприятия представлены площадки различных культурных учреждений – Музея оккупации Пскова, Островского музея, «Линии Сталина», а также объединений, например, центра «Воин», «Движения первых», «Навигаторов детства».

Напомним, что в форуме принимают участие более ста участников. Среди них молодые люди из Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Кировской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Курганской области, Пензенской области, а также из Белоруссии.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.