Михаил Ведерников принял участие в совещании с Владимиром Путиным о формировании ИПР

20:00, 11 сентября 2024, ПАИ

Темой обсуждения на совещании президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ стало формирование индивидуальных программ развития (ИПР) для российских регионов, в том числе и для Псковской области. В заседании принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в правительстве региона.

Правительство России сформировало проекты ИПР для регионов, доложил президенту министр экономического развития Максим Решетников. «Вы поручили продлить индивидуальные программы до 2030 года. Сейчас проекты новых программ сформированы. Приоритет программ сохраняется. 98 % их финансирования пойдёт на поддержку экономики. Проекты, которые планируем поддержать, принесут регионам 300 миллиардов рублей инвестиций и создадут 18 тысяч новых рабочих мест», – отметил он.

Первым регионом, который министр привёл в качестве примера, стала Псковская область. «Для расширения действующей особой экономической зоны в Псковской области построят производственные здания для аренды резидентами, водозабор и электроподстанцию», – рассказал Максим Решетников.

Средства на реализацию ИПР зарезервированы в федеральном бюджете. Ожидается, что по десять миллиардов рублей будут получать десять регионов ежегодно.

Напомним, благодаря реализации ИПР в Псковской области в 2020–2023 годах создано более 800 рабочих мест, привлечено почти 30 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Счётная палата включила Псковскую область в число субъектов страны, где проявились наиболее позитивные изменения в рамках реализации индивидуальной программы развития.