Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ольга Тимофеева пообщалась с псковской делегацией на форуме «Ладога»

Традиционный День регионов состоялся на 16-м межрегиональном молодёжном образовательном форуме СЗФО «Ладога» сегодня, 11 сентября. В мероприятии приняла участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, сообщили ПАИ в правительстве региона.

Фото: правительство Псковской области

Вице-губернатор стала спикером панельной дискуссии «Путеводитель по жизни: ценностный выбор как основа». Ольга Тимофеева пообщалась с участниками форума, ответила на интересующие их вопросы и дала советы по поводу разрабатываемых проектов.

Одной из тем стала работа над сохранением исторической памяти в Псковской области и создание тематических площадок. «Все люди, которые сейчас находятся здесь, несут в своих сердцах память о близких или родных, тех, кто воевал за нашу Родину. Площадки для сохранения исторической памяти реализуются в Псковской области на базе Дома молодёжи, в муниципальных и региональных учреждениях культуры», – назвала одно из приоритетных направлений работы региона Ольга Тимофеева.

Особое внимание Ольга Тимофеева уделила общению с делегацией Псковской области. Псковскую область на форуме представляют 15 псковичей и девять великолучан. Ольга Тимофеева рассказала о своём пути на госслужбе и ответила на вопросы о построении карьеры и выборе профессии. Речь зашла о качествах и навыках, которые необходимы для того, чтобы состояться в профессии. Ребята в свою очередь рассказали о своих проектах.

Также на форумной площадке работает стенд Псковской области, где для участников форума проводятся различные активности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 сентября 2024

Михаил Ведерников принял участие в совещании с Владимиром Путиным о формировании ИПР
11 сентября 2024

Псковичи смогут сделать прививку от гриппа в мобильном ФАПе
11 сентября 2024

Делегация Псковской области работает на IX Всероссийской неделе охраны труда
11 сентября 2024

О капремонте домов в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
11 сентября 2024

Отключение горячей воды запланировано в некоторых домах на Завеличье в Пскове
11 сентября 2024

Движение по одной полосе проезжей части улицы Спегальского в Пскове закроют на два дня
11 сентября 2024

Подрядчик начал ремонт дворов многоквартирных домов в Кунье
11 сентября 2024

Почти 300 млн рублей было выделено на реализацию проекта ФКГС в Псковской области в 2024 году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...