Ольга Тимофеева пообщалась с псковской делегацией на форуме «Ладога»

20:15, 11 сентября 2024, ПАИ

Традиционный День регионов состоялся на 16-м межрегиональном молодёжном образовательном форуме СЗФО «Ладога» сегодня, 11 сентября. В мероприятии приняла участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, сообщили ПАИ в правительстве региона.

Вице-губернатор стала спикером панельной дискуссии «Путеводитель по жизни: ценностный выбор как основа». Ольга Тимофеева пообщалась с участниками форума, ответила на интересующие их вопросы и дала советы по поводу разрабатываемых проектов.

Одной из тем стала работа над сохранением исторической памяти в Псковской области и создание тематических площадок. «Все люди, которые сейчас находятся здесь, несут в своих сердцах память о близких или родных, тех, кто воевал за нашу Родину. Площадки для сохранения исторической памяти реализуются в Псковской области на базе Дома молодёжи, в муниципальных и региональных учреждениях культуры», – назвала одно из приоритетных направлений работы региона Ольга Тимофеева.

Особое внимание Ольга Тимофеева уделила общению с делегацией Псковской области. Псковскую область на форуме представляют 15 псковичей и девять великолучан. Ольга Тимофеева рассказала о своём пути на госслужбе и ответила на вопросы о построении карьеры и выборе профессии. Речь зашла о качествах и навыках, которые необходимы для того, чтобы состояться в профессии. Ребята в свою очередь рассказали о своих проектах.

Также на форумной площадке работает стенд Псковской области, где для участников форума проводятся различные активности.