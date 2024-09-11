Лекция о Николае Рерихе и его творчестве пройдёт в псковской библиотеке
Лекция «Николай Рерих: потомок Рюрика, король Шамбалы, живописец, исцеляющий своими картинами» пройдёт в Псковской библиотеке имени В. Я. Курбатова 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Она состоится в рамках нового цикла «Искусствоведческие встречи» с искусствоведом Ольгой Васильевой.
«Ждём вас в библиотеке прослушать лекцию, прочесть книги и другими глазами взглянуть на наш город», – пригласили организаторы.
Встреча пройдёт в актовом зале библиотеки В. Я. Курбатова 16 сентября. Начало в 16:00.
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