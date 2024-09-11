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Учебно-полевая тренировка воспитанников ВПК «Рубеж» ​состоялась в Печорах

Ребята из военно-патриотического клуба «Рубеж» провели занятие в полевых условиях в Печорах. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Учебно-полевая тренировка воспитанников «Рубеж» ​состоялась в Печорах. Фото: газета «Печорская правда»

Занятия по тактико-специальной подготовке проводил Евгений Кригер, выпускник ВПК «Рубеж», участник СВО, награждённый орденом Мужества и медалью «За храбрость».

Набор в ВПК «Рубеж» продолжается.

Отметим, в военно-патриотическом клубе «Рубеж» проводятся занятия по изучению истории России и родного края, совершенствуется общефизическая и начальная военная подготовка. Ребята занимаются футболом, хоккеем, рукопашным боем.

Для расширения культурного кругозора воспитанники клуба участвуют в различных мероприятиях, которые проводят сотрудники Музея истории города Печоры и центральной районной библиотеки. Осенью и весной проводятся учебно-полевые выходы, где отрабатываются вопросы тактико-специальной подготовки и выживания.

Работа клуба не прекращается и в летние каникулы: продолжаются тренировки, совершаются различные экскурсии. Духовную поддержку клубу оказывает отец Дмитрий в рамках «Дружины Довмонта», куда входит и ВПК «Рубеж».

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