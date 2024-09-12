Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области поделился подборкой полезных госпабликов
Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области поделился подборкой полезных госпабликов самого комитета и подведомственных учреждений.
Новости комитета можно читать «ВКонтакте»: https://vk.com/priroda.pskov
- в «Одноклассниках»: https://ok.ru/group/54227575963742
- в телеграме: https://t.me/pskovpriroda.
Здесь можно узнать важные отраслевые новости в сфере природопользования, охраны и улучшения качества окружающей среды, рационального использования ресурсов и многое другое. Например, охотники могут получить информацию о начале жеребьевок и итогах распределения разрешений на добычу животных общедоступных охотничьих угодий Псковской области или о том, как правильно оформить и получить охотничий билет. Рыболовы могут уточнить границы рыбоводных участков на водоемах области, оперативную информацию о запрете движения моторных плавательных средств и другую полезную информацию.
У подведомственных комитету учреждений – Противопожарного лесного центра (https://clck.ru/39P29p) и Псковского лесопитомника (https://clck.ru/34ULZf) тоже есть официальные странички в социальных сетях, где собрана актуальная и познавательная информация об экологии и охране природы в Псковской области. Также лесопитомник реализует декоративный и садовый посадочный материал, что будет интересно для любителей сада и огорода.
Ссылки на другие подведомственные учреждения комитета, где также можно найти актуальную информацию:
- КУ «Великолукское лесничество» https://clck.ru/39P29W
- КУ «Бежаницкое лесничество» https://clck.ru/39P29Y
- КУ «Невельское лесничество» https://clck.ru/34ULZQ
- КУ «Себежское лесничество» https://clck.ru/39P29Z
- КУ «Опочецкое лесничество» https://clck.ru/34ULZU
- КУ «Псковское лесничество» https://clck.ru/39P29c
- КУ «Печорское лесничество» https://clck.ru/39P29h
- КУ «Гдовское лесничество» https://clck.ru/39P29k
- КУ «Порховское лесничество» https://clck.ru/39P29m
- КУ «Плюсское лесничество» https://clck.ru/34ULZa
- КУ «Стругокрасненское лесничество» https://clck.ru/34ULZc.
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