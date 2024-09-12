Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области поделился подборкой полезных госпабликов

10:16, 12 сентября 2024, ПАИ

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области поделился подборкой полезных госпабликов самого комитета и подведомственных учреждений.

Новости комитета можно читать «ВКонтакте»: https://vk.com/priroda.pskov

- в «Одноклассниках»: https://ok.ru/group/54227575963742

- в телеграме: https://t.me/pskovpriroda.

Здесь можно узнать важные отраслевые новости в сфере природопользования, охраны и улучшения качества окружающей среды, рационального использования ресурсов и многое другое. Например, охотники могут получить информацию о начале жеребьевок и итогах распределения разрешений на добычу животных общедоступных охотничьих угодий Псковской области или о том, как правильно оформить и получить охотничий билет. Рыболовы могут уточнить границы рыбоводных участков на водоемах области, оперативную информацию о запрете движения моторных плавательных средств и другую полезную информацию.

У подведомственных комитету учреждений – Противопожарного лесного центра (https://clck.ru/39P29p) и Псковского лесопитомника (https://clck.ru/34ULZf) тоже есть официальные странички в социальных сетях, где собрана актуальная и познавательная информация об экологии и охране природы в Псковской области. Также лесопитомник реализует декоративный и садовый посадочный материал, что будет интересно для любителей сада и огорода.

Ссылки на другие подведомственные учреждения комитета, где также можно найти актуальную информацию:

- КУ «Великолукское лесничество» https://clck.ru/39P29W

- КУ «Бежаницкое лесничество» https://clck.ru/39P29Y

- КУ «Невельское лесничество» https://clck.ru/34ULZQ

- КУ «Себежское лесничество» https://clck.ru/39P29Z

- КУ «Опочецкое лесничество» https://clck.ru/34ULZU

- КУ «Псковское лесничество» https://clck.ru/39P29c

- КУ «Печорское лесничество» https://clck.ru/39P29h

- КУ «Гдовское лесничество» https://clck.ru/39P29k

- КУ «Порховское лесничество» https://clck.ru/39P29m

- КУ «Плюсское лесничество» https://clck.ru/34ULZa

- КУ «Стругокрасненское лесничество» https://clck.ru/34ULZc.