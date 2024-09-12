Кабинет гинеколога ремонтируют в поликлинике Псковской областной больницы

11:41, 12 сентября 2024, ПАИ

Кабинет гинеколога ремонтируют в консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница





Специалисты меняют подоконники, обшивают стену гипсокартоном, кладут плитку. Кроме того, в кабинет закуплена новая мебель: гинекологическое кресло, шкафы и кушетки.

В связи с ремонтом помещения гинеколог временно будет принимать пациентов в кабинете № 20 на втором этаже.