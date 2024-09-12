Кабинет гинеколога ремонтируют в поликлинике Псковской областной больницы
Кабинет гинеколога ремонтируют в консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
Специалисты меняют подоконники, обшивают стену гипсокартоном, кладут плитку. Кроме того, в кабинет закуплена новая мебель: гинекологическое кресло, шкафы и кушетки.
В связи с ремонтом помещения гинеколог временно будет принимать пациентов в кабинете № 20 на втором этаже.
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